Возвращаться в квартиры жителям разрешили после обследования дома Фото: t.me/opershtab23

423 жителя вернулись в квартиры пострадавшего дома после крушения самолета в Ейске. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В настоящее время жильцы вернулись в 186 квартир – здесь уже подают свет, воду и газ.

- Специалисты восстанавливают уличную проводку, организовывают подачу теплоснабжения, - уточнили в региональном оперштабе.

Возвращение жильцов в пострадавший дом по улице Коммунистической началось накануне. Его организовали после детального обследования многоэтажки.

Напомним, самолет Су-34 упал и загорелся во дворе 9-этажного дома в Ейске. Во время ЧП погибли 15 человек – первые похороны пройдут 20 октября.