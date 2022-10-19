На месте устанавливают ограждение Фото: t.me/opershtab23

Угроза обрушения балконов есть в четвертом подъезде пострадавшего дома после крушения самолета в Ейске. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

- Визуально видно «проседание» плиты перекрытия. Специалисты работают на месте. Организовано дежурство сотрудников полиции на подходах к поврежденным подъездам для создания периметра безопасности, - рассказал замруководителя краевого департамента строительства Иван Горобец.

В настоящее время на месте устанавливают ограждение. Жильцов второго, третьего и четвертого подъездов пока не будут впускать в квартиры.

В то же время во втором и третьем подъездах нашли несколько квартир, которые относительно уцелели. Планируется создать список квартир – по возможности 20 октября жильцам помогут забрать из них вещи и документы. Жителей сопроводят спасатели и полицейские.

Напомним, в квартиры пострадавшего дома уже вернулись 423 жильца. В 186 квартир уже подали свет, воду и газ.