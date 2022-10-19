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Общество19 октября 2022 11:01

В Майкопе жители четырех улиц остались без света

Подачу электроснабжения восстановят к 16 часам
Валерия ГОДОВНИКОВА
Отключение электричества связано с обрезкой деревьев

Отключение электричества связано с обрезкой деревьев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе жители четырех улиц остались без света. Отключения связаны с обрезкой деревьев.

- Обрезка деревьев по трассе линии электропередачи 0,4кВ будет производиться до 16 часов, - сообщили в Майкопской ТЭЦ.

Без электричества остались следующие улицы: Свободы (между Чехова и Перикопской), Курджипская (между ул. Островского и ул. Белореченской), Островского, Костикова (между Перикопской и Курджипской) и переулок Кустарный.