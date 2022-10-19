На школы креативных индустрий в 2023 году направят 146,2 млн рублей Фото: Сергей ГАПОН

В Адыгее появятся две школы креативных индустрий. На эти цели в 2023 году направят 146,2 млн рублей.

- В школах креативных индустрий будут обучаться дети и молодежь, - рассказали в пресс-службе Минкультуры Адыгеи. - Они смогут бесплатно получить дополнительное образование в сфере культуры и приобрести навыки создания творческого проекта с использованием цифровых технологий.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», открытие произойдет на базе детской школы искусств №1 и №6. В их структуру войдет студия дизайна, анимации, 3D-графики, а также фото и видеопроизводства.