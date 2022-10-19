Школьники Кубани смогут пройти профориентационные пробы

Школьники Кубани смогут пройти профориентационные пробы. В Краснодаре стартовал федеральный проект «Билет в будущее» – «Лаборатория профессий».

Второй этап мультимедийной профориентационной выставки начался 19 октября в Историческом парке «Россия-моя история». В течение полутора месяца ученики 6-11 классов ознакомятся с профессиями, которые востребованы в России и Краснодарском крае. Школьникам расскажут об устройстве современного рынка труда и системе профобразования.

Ученики в игровом формате с помощью мультимедийных технологий узнают о более чем 400 профессиях. Уточняется, что в выставке добавлена новая профессиональная сфера – аграрная – с важными для региона отраслями растениеводства, животноводства, пищевой промышленности, селекции и генетики. А комфортная среда дополнена отраслью «ЖКХ и благоустройство».

Так, участники в начале работы посещают каждый зал, где смотрят инструкцию от главного героя – профессора Нова. После этого ученики решают задания на сенсорных панелях. При правильных ответах открываются видео, которые знакомят школьников с профессиональными отраслями.

Узнав о профессиях и «построив» город будущего, участники проходят федеральную профессиональную пробу – социальное предпринимательство.

- Выставка ориентирована на организованные группы детей, которые заранее формируются региональным оператором. Принять участие в проекте «Билет в будущее» в частном порядке можно онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на новой цифровой платформе https://bvbinfo.ru/, - уточнили организаторы.