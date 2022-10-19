В добровольцы СВО через «Госуслуги» записались 2,8 тысячи жителей Кубани Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В добровольцы СВО через «Госуслуги» записались 2,8 тысячи жителей Кубани. Специалисты обработали почти 2,7 тысячи заявок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, сервис в тестовом режиме начал работу с октября. Для этого необходимо открыть сервис «Стать добровольцем» по клику на банере на главной странице или перейти с помощью цифрового помощника Робота Макса. Заявитель должен изучить критерии отбора и при соответствии заполнить анкету. Часть данных загружается автоматически из личного кабинета пользователя.

После заполнения анкеты необходимо выбрать ближайший военкомат и отправить заявку.

- Ответ военкомата придет в личный кабинет, в сообщении назначат дату и время посещения военкомата, - уточнили в пресс-службе администрации региона.

В случае если заявитель передумает, военкомат можно не посещать. Отмечается, что при подаче заявки не возникает никаких юридических обязательств.

Через «Госуслуги» также можно подать жалобу, если возникли ошибки при мобилизации. Мобилизованный или его семья могут обжаловать решение в специальном сервисе.

Для этого нужно указать сведения о гражданине, реквизиты повестки и документы, подтверждающие возможность отсрочки. После этого заявку направляют на рассмотрение в региональную комиссию по разбору жалоб.