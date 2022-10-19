Смерчи прогнозируют над морем в Сочи с 20 по 21 октября

На курорте ожидаются сильные грозовые ливни. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи синоптики обещают резкое похолодание с 20 октября. На курорте ожидаются сильные грозовые ливни. Также усилится ветер. Его порывы будут достигать 15-17 м/с.

- В течение суток 20 октября, а также ночью и утром 21 октября, на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все городские службы переведены в усиленный режим. Рекомендуется в эти дни воздержаться от походов в горы и отдыха у воды. В городе объявлено штормовое предупреждение.