ЖК «Черноморский-2» в Геленджике: комфорт и безопасность

Фото предоставлено пресс-службой СЗ ИСК «Еврострой»

Жилой комплекс «Черноморский-2» располагается в одном из самых престижных районов Геленджика на Толстом мысе, откуда открывается восхитительный вид на бухту.

Помимо выбора лаконичных форм и цветов, при проектировании ЖК акцент сделан на панорамное остекление, что визуально расширяет пространство помещений. Владельцы квартир непременно оценят их видовые характеристики.

Здесь предусмотрена своя подземная парковка. Есть зоны для спорта: на территории установлены тренажёры и даже имеется теннисный корт. Для малышей созданы современные игровые комплексы. Территория закрыта и находится под наблюдением.

Фото предоставлено пресс-службой СЗ ИСК «Еврострой»

Для семейного отдыха подойдёт прогулочная зона на 2 га. Парковое пространство включает в себя аллею длиной 800 метров, которая переходит в центральную набережную. Здесь есть различные городские скульптуры и арт-объекты, поющий фонтан.

В шаговой доступности продовольственные магазины, аптеки, отделение почты и банка, кафе и рестораны. Также недавно в этом районе на средства инвестора Николая Шихиди были выстроены и безвозмездно переданы городу два детских сада и начальная школа.

Для комфорта жильцов в «Черноморском-2» предусмотрено автономное газовое отопление. Это даёт возможность индивидуально выставлять температурный режим, экономить на оплате. Плюс ко всему собственники квадратных метров в ЖК не зависят от городских отключений или нештатных ситуаций.

Актуально это и для водоснабжения. Накопительные ёмкости, установленные в каждом доме, гарантируют, что у жильцов всегда будет запас воды.

Проект ЖК «Черноморский-2» реализован СЗ ИСК «Еврострой» под руководством Николая Шихиди. За 18 лет работы компанией возведено 16 жилых комплексов, 31 многоквартирный дом в Геленджике, Анапе и Новороссийске. В настоящее время ведется строительство ЖК «Сочи Парк» в Сочи.

ЖК сдан.