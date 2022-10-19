Жители Адыгеи 27 раз сталкивались с мошенниками в интернете с начала осени

В общей сложности за это время граждане потеряли более 870 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее с начала осени произошло 27 случаев мошенничества посредством сайтов купли-продажи в интернете. В общей сложности за это время граждане потеряли более 870 тысяч рублей.

- Наибольший ущерб от общения с интернет-мошенниками в прошлом месяце получил 43-летний майкопчанин. Желая купить двигатель для своего автомобиля, потерпевший перечислил на указанные ему реквизиты более 130 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», чаще всего данные преступления совершаются в Майкопе. В республиканской столице зарегистрировано сразу 6 случаев. Сотрудники МВД настоятельно рекомендуют сохранять бдительность, при общении с незнакомцами в интернете. Вне зависимости от того, совершаете вы покупки или предлагаете свои услуги.