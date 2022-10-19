Более 70 школьников Кубани стали финалистами конкурса «Большая перемена» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 70 школьников Кубани стали финалистами конкурса «Большая перемена». Заключительный этап стартует 23 октября в «Артеке», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В финал конкурса прошли 79 учащихся 9-11 классов из 18 городов и районов региона. Всего на завершающий этап приедут 1,5 тысячи учеников из всех регионов России.

Участники будут решать кейсы на раскрытие творческих способностей и умение работать в команде. 300 победителей среди учащихся 9-10 классов получат по 200 тысяч рублей для саморазвития, а 300 одиннадцатиклассников - по одному миллиону рублей на образование или запуск стартапа.

Денежный приз рассчитан и для педагогов-наставников. Преподаватели могут получить по 150 тысяч рублей. А 30 школ, которые подготовили наибольшее число финалистов конкурса, получат гранты по 2 миллиона рублей.

- Для ребят подготовили образовательную и выставочную программы, игры и флешмобы. Старшеклассники примут участие в игре «Включайся!» от Российского движения детей и молодежи. На берегу моря пройдет марафон здоровья – финалисты, гости, спикеры и организаторы вместе пробегут от памятника защитникам «Артека» в годы Великой Отечественной войны к набережной МДЦ, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Для участников также организуют работу мастерской в рамках проекта «МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ» В ней учащиеся поучаствуют в акции «Мы рядом» и сделают для военнослужащих открытки, гравюры, талисманы на удачу, послания «Добрые письма», сочинят стихотворения. А во время благотворительного онлайн-марафона школьники запишут видеообращения со словами поддержки участникам СВО.