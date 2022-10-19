Всероссийский научный фестиваль пройдет в Майкопском государственном университете с 21 октября

Мероприятие будет посвящено 100-летию государственности Адыгеи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопском государственном технологическом университете с 21 по 29 октября пройдет Всероссийский фестиваль NAUKA 0+. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- Фестиваль проводится в университете ежегодно и собирает на своей площадке молодых ученых, студентов, учащихся школ и всех неравнодушных к науке, - рассказали в пресс-службе МГТУ. - Юбилейный Х Фестиваль состоится в гибридном формате.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», участников ждут лекции, мастер-классы, выставки. Также они смогут попробовать себя квестах и круглых столах.