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Общество19 октября 2022 13:38

В Краснодаре на ремонтируемой улице Чепигинской уложили два слоя щебня

Работы выполнены на 35%
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре на ремонтируемой улице Чепигинской уложили два слоя щебня Фото: krd.ru

В Краснодаре на ремонтируемой улице Чепигинской уложили два слоя щебня Фото: krd.ru

В Краснодаре продолжают ремонт улицы Чепигинской. Работы выполнены на 35%, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улице Чепигинской реконструируют участок от улицы Батуринской до улицы Яснополянской – всего 850 метров. Так, специалисты уже уложили два слоя щебня. А в ближайшее время здесь начнут строить ливневку.

- Для ремонта проезжей части поочередно частично ограничивается движение транспорта. Водителей просим быть внимательными, обращать внимание на временные знаки и соблюдать ПДД, - уточнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

По проекту на улице Чепигинской подготовят четырехполосную дорогу, тротуары шириной 2,25 метра по обеим сторонам и велодорожки. Их вместе с установкой освещения начнут строить после укладки третьего слоя щебня.