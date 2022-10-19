Губернатор Кубани выступил с важным заявлением после решений Владимира Путина

Вениамин Кондратьев

Губернатор Кубани выступил с заявлением после решений президента РФ Владимира Путина. Вениамин Кондратьев сообщил, что оснований для введения ограничений в крае нет.

- На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая, - написал глава региона в своем telegram-канале.

Уточняется, что в Краснодарском крае будет организован оперативный штаб для исполнения указа президента РФ о среднем уровне реагирования.

Напомним, Владимир Путин на заседании Совета безопасности 19 октября сообщил о введении среднего уровня реагирования на территории Краснодарского края. Нововведения начнут действовать уже с 19-го числа.