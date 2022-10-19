Вениамин Кондратьев

Губернатор Кубани рассказал об обстановке в регионе. Как отметил Вениамин Кондратьев, оснований для введения ограничений в крае нет.

- На сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. Обстановка в регионе полностью контролируемая, - написал глава региона в своем telegram-канале.

Уточняется, что в регионе будет организован оперативный штаб для исполнения указа президента РФ о среднем уровне реагирования.

Напомним, о нововведениях стало известно 19 октября после выступления президента РФ Владимира Путина. Они начнут действовать на территории Краснодарского края уже с 19-го числа.