В Краснодаре озвучили имена подавших заявку на участие в конкурсе на должность главы города

Во второй этап пройдут кандидаты, документы которых соответствуют требованиям Фото: krd.ru

Мэрия Краснодара озвучила имена подавших заявку на участие в конкурсе на должность главы города. Всего документы предоставили 14 человек.

Так, участвовать в конкурсе пожелали директор компании в сфере недвижимости Константин Гордеев, председатель межрегиональной общественной организации по защите прав граждан Ахмед Бесленей, индивидуальный предприниматель Евгений Ильин, директор типографии Сергей Гончаров, депутат городской Думы Краснодара Павел Попов, глава администрации Калининского сельского округа Роман Бигоцкий, вице-губернатор Кубани Евгений Наумов.

Документы поступили от директора правового бюро Евгения Груниса, начальника строительной компании Геннадия Потапова, директора компании в области недвижимости Сергея Суслова, руководителя одного из направлений в работе фармацевтической компании Антона Хворостянова.

Заявку также подали трое временно неработающих – Алена Забродина, Николай Павелко и Иван Саповец.

Напомним, прием заявок на участие в конкурсе на должность мэра Краснодара завершился 14 октября. Комиссия проверит все предоставленные официальные бумаги – во второй этап пройдут кандидаты, документы которых проходят по требованиям.

Второй этап пройдет 8 ноября. Уточняется, что с участниками конкурса проведут индивидуальные собеседования.

- Глава избирается городской Думой из не менее двух кандидатур, предложенных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Окончательное решение будет принято на ближайшем после проведения конкурса заседании Гордумы - его планируют провести 10 ноября. Главу города депутаты выберут тайным голосованием, - отметили в пресс-службе мэрии краевого центра.