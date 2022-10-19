В первые дни работы волонтеры отработали 10 заявок. Фото: krd.ru.

В Краснодаре волонтеры #МыВместе помогают семьям мобилизованных. Муниципальный штаб поддержки работает меньше недели. За это время было отработано более 10 заявок.

- Новость о мобилизации вносит в семьи много вопросов. Часто начинается тревога и паника. Принять эту ситуацию помогают наши волонтеры. Также для оказания адресной помощи на дому операторы штаба принимают заявки, - сообщила руководитель муниципального штаба волонтерской поддержки #МыВместе Ольга Завьявлова.

Уточняется, что волонтеры штаба оказывают юридическую и психологическую помощь. Также оказывают адресную помощь семьям военнослужащих и мобилизованных граждан, организуют обучение правилам оказания первой помощи.

Штаб находится по адресу: улица Красноармейская, 53.