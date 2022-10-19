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Общество19 октября 2022 16:20

Вице-губернатор Кубани подал заявку на должность мэра Краснодара

Заявку на участие в конкурсе одобрил Вениамин Кондратьев
Мария ЧАЛАЯ
Вениамин Кондратьев одобрил решение Евгения Наумова. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев одобрил решение Евгения Наумова. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Кубани Евгений Наумов подал заявку на должность мэра Краснодара. Участие в конкурсе одобрил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Во время встречи они обсудили задачи, стоящие перед краевой столицей.

- Неделю назад мы обсуждали вопрос о переходе на работу в мэрию города. Еще раз хочу поддержать ваше решение. Уверен, что с новыми вызовами вы отлично справитесь благодаря большому опыту, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Евгений Наумов отметил, что готов к ответственной работе. Он рассказал, что Краснодар – родной город, где живут его дети. И что необходимо создавать комфортные условия для жизни.