Минэкономики Кубани подписало соглашение с РЖД

Подписано соглашение с «Российскими железными дорогами». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи подписали соглашение с «Российскими железными дорогами». Его оформили на форуме «Производительность 360» в рамках нацпроекта «Производительность труда».

- Соглашение предполагает обмен опытом в области реализации проектов повышения эффективности производственных и технологических процессов. Также проведение совместных мероприятий и образовательных тренингов, - сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Уточняется, что проект «Производительность труда» могут продлить до 2030 года. Такое предложение поступило на форуме. Всего мероприятие объединило более 1000 участников из 68 регионов России.