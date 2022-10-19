Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 17:38

На Кубани создадут оперативный штаб для исполнения указа президента

Владимир Путин вынес указ о среднем уровне реагирования
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани создадут оперативный штаб

На Кубани создадут оперативный штаб

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани создадут оперативный штаб. Его откроют для исполнения указа президента о среднем уровне реагирования.

- Для реализации мер будет создан оперативный штаб Краснодарского края. Его возглавит губернатор Кубани, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что в состав оперативного штаба войдут представители МО РФ. Также представители органов публичной власти субъекта.

Кроме того, решения о возможном введении в регионе дополнительных мер безопасности будет принимать оперативный штаб.