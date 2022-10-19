На Кубани создадут оперативный штаб для исполнения указа президента

На Кубани создадут оперативный штаб
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На Кубани создадут оперативный штаб. Его откроют для исполнения указа президента о среднем уровне реагирования.
- Для реализации мер будет создан оперативный штаб Краснодарского края. Его возглавит губернатор Кубани, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Уточняется, что в состав оперативного штаба войдут представители МО РФ. Также представители органов публичной власти субъекта.
Кроме того, решения о возможном введении в регионе дополнительных мер безопасности будет принимать оперативный штаб.