На Кубани создадут оперативный штаб для исполнения указа президента

На Кубани создадут оперативный штаб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани создадут оперативный штаб. Его откроют для исполнения указа президента о среднем уровне реагирования.

- Для реализации мер будет создан оперативный штаб Краснодарского края. Его возглавит губернатор Кубани, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что в состав оперативного штаба войдут представители МО РФ. Также представители органов публичной власти субъекта.

Кроме того, решения о возможном введении в регионе дополнительных мер безопасности будет принимать оперативный штаб.