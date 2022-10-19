Очередь на Керченскую переправу сократилась до 848 грузовиков

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани очередь на Керченскую переправу становится меньше. Число машин, находящихся на перехватывающих стоянках, сократилось. Сейчас на оборудованных парковках стоят 848 грузовых автомобилей.

- На разных стоянках Темрюкского района находится 431 грузовик. В Славянском районе ждут очереди 211 машин. В Красноармейском – 193, а в Крымском районе – 13, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Накануне в очереди на переправу стояло 1043 грузовых автомобиля. Основная часть из них находилась в Темрюкском районе.

На стоянках для водителей оборудовано все необходимое. Есть пункты обогрева и полевая кухня.