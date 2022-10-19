В Юбилейном микрорайоне очистили выделенную полосу. Фото: krd.ru

В Краснодаре на проспекте Чекистов очистили полосу от незаконно припаркованных автомобилей. Контроль за соблюдением правил дорожного движения прошел в Юбилейном микрорайоне.

- Мы регулярно проводим мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения от незаконно припаркованных автомобилей на выделенной полосе. Также просим водителей не нарушать правила и самостоятельно убирать припаркованный личный транспорт, - сообщил заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.

Уточняется, что в ходе рейдового мероприятия нарушителям были выписаны штрафы. Они составляют 1,5 тысячи рублей.

Выделенные полосы дают приоритет общественному транспорту. Это позволяет ездить быстрее и не отставать от графика.