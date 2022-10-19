В Прикубанском округе нет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикубанском округе Краснодара из-за аварии отключили свет. В результате повреждение подземного кабеля без электроэнергии остались две улицы.

- Свет выключили на улицах:Евгении Жигуленко в домах 13, 13/1, 13/2. Также на улице Григория Пономаренко в домах 43 и 45, - сообщили в ЕДДС Краснодара.

Из-за аварии отключили трансформаторных подстанций.

На данный момент на месте работает аварийная бригада. Приблизительное время восстановления электроэнергии уточняется.