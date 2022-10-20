На Кубани Фонд развития бизнеса предоставил поручительства на сумму более 2 млрд

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фонд развития бизнеса Кубани предоставил поручительства на сумму более 2 миллиарда рублей. В этом году гарантийная поддержка предпринимателей вышла на исторический максимум. Ее используют, если не могут предоставить залог для получения кредита или займа.

- Гарантийная поддержка становится более популярной. В этом году снизились ставки вознаграждения за предоставление поручительства. В зависимости от вида деятельности вознаграждение Фонда составляет 0,25-0,5% на весь период кредитования, - сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Уточняется, что в этом году вырос спрос на гарантийную поддержку на 20%. Это связано с тем, что каждый год процесс подачи заявки упрощается.

Кроме того, по поручению губернатора в 2022 году Фонд получил субсидию на увеличение гарантийного капитала в сумме 200 миллионов рублей. Это позволит нарастить объемы предоставляемой поддержи.