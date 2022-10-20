Узнали, где будут отключения света в Сочи 20 и 21 октября 2022 года

В Сочи нет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 20 и 21 октября не будет света по целому ряду улиц. Электроэнергию отключат в связи с проведением планово-предупредительных работ в течение нескольких часов с 7:00 до 19:00.

- 20 октября свет отключат на ул. Костромская, ул. Пчеловодов, ул. Ленина, ул. Краснопролетарская, ул. Молокова 28, ул. Пензенская, ул. Ивановская, ул. Светогорская, Шиловская, ул. Сормовская, Грушевая, Клубная, Рассвет. Также в с. Илларионовка ул. Центральная (частично); СНТ «Аврора», ул. Курортный пр. 92, ул. Ворошиловская, ул. Лесная; ул. Волжская, ул. Виноградная (частично), ул. Анапская, ул. Полтавская (частично), - сообщили в «Россети Кубань».

Уточняется, что отключения пройдут в поселке Лазаревское на ул. Победы (частично), ул. Новая (частично), ул. Фундучная (частично), ул. Джапаридзе (частично), «Курорт торг» СНТ, ул. Леселидзе (частично). Также в СТ «ДРСУ-2», СТ «Лесные поляны», ул. Чехова (частично), «Лира» СНТ, «Каштан» СНТ.

Кроме того, 21 октября не будет электроэнергии на ул. Пензенская, ул. Тихая, ул. Пастушья, ул. Большая, пер. Пастуший. Также на ул. Светогорская, ул. Шиловская, ул. Ахштырская, ул. Ильинская, ул. Кропоткинская, пер. Ахштырский, пер. Садовый, ул. Бакинская, ул. Каспийская, ул. Лесная; ул. Фундучная (частично), ул. Джапаридзе (частично), «Курорт торг» СНТ. И на ул. Леселидзе (частично), СТ «ДРСУ-2», СТ «Лесные поляны», «Лира» СНТ, «Каштан» СНТ.