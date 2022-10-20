Компенсации по потере имущества начнут выплачивать после заключений оценочных комиссий Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жильцам пострадавшего дома после крушения самолета в Ейске перечисляют единовременную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего на получение выплаты подали 332 заявления жители 141 квартиры дома по улице Коммунистической, 20/1. На их банковские счета 19 октября начали поступать по 10 тысяч рублей.

Напомним, при частичной или полной утере имущества для каждого члена семьи предусмотрена компенсация по 50 и 100 тысяч рублей соответственно. Жители начнут получать эти деньги после подписания заключений оценочных комиссий.

Пострадавшим во время ЧП также выплатят компенсации – по 200 и 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью. Семьям погибших предусмотрена помощь по одному миллиону рублей.