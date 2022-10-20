Синоптики предупредили о дождях с мокрым снегом на Кубани 20 октября

Погода в крае ухудшится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупредили о дождях с мокрым снегом на Кубани. Ухудшение погоды прогнозируют уже 20 октября.

Так, местами в регионе пройдут небольшие дожди. А утром и днем в южной части края осадки могут усилиться.

- Температура воздуха ночью составит +6…11°, днем - +13…18°, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вместе с осадками на Кубани усилится и ветер. Его порывы местами будут достигать 15-18 метров в секунду.

А в горных и предгорных районах края можно уже застать белые хлопья. Мокрый снег в этой местности обещают вместе с дождем.