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Происшествия20 октября 2022 6:22

В Анапе сгорели торговые павильоны на Пионерском проспекте

Никто не пострадал
Светлана ОВДЕЙ
Возгорание произошло в павильонах на Пионерском проспекте Фото: t.me/MoreOz

Возгорание произошло в павильонах на Пионерском проспекте Фото: t.me/MoreOz

В Анапе сгорели торговые павильоны на Пионерском проспекте. Пожар охватил торговые помещения накануне вечером.

- В 21:22 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание торговых павильонов. В 21:32 пожар локализован на площади 300 квадратных метров, в 21:47 ликвидировано открытое горение, в 22:45 – полная ликвидация, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В тушении ларьков задействовали 15 человек и четыре единицы техники. Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал.