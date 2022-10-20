Возгорание произошло в павильонах на Пионерском проспекте Фото: t.me/MoreOz

В Анапе сгорели торговые павильоны на Пионерском проспекте. Пожар охватил торговые помещения накануне вечером.

- В 21:22 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание торговых павильонов. В 21:32 пожар локализован на площади 300 квадратных метров, в 21:47 ликвидировано открытое горение, в 22:45 – полная ликвидация, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В тушении ларьков задействовали 15 человек и четыре единицы техники. Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал.