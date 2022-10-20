Пятый паром присоединился к уже четырем действующим Фото: t.me/opershtab23

Пятый паром запустили на Керченской переправе. Судно вышло в первый рейс из порта Кавказ в 05:35 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

К четырем работающим паромам присоединилось судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро-класса «Композитор Эльза Ибрагимова», которое может перевозить автомобили и пассажиров.

Уточняется, что паром вмещает почти семь тысяч тонн на двух грузовых палубах. Это позволяет перевозить до 98 КамАЗов или 32 автопоезда длиной 16 метров.

Напомним, очередь на Керченскую паромную переправу сократилась до 848 грузовиков. Число машин, находящихся на перехватывающих стоянках, уменьшается.

Парковки для водителей, ожидающих переправу через Керченский пролив, продолжают работать в Темрюкском, Славянском, Красноармейском и Крымском районах. На стоянках предоставляют горячее питание и воду, а также развернуты пункты обогрева.