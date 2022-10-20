На Кубани двое мужчин похитили с поля 126 тюков сена и продали их

Расследование продолжается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Успенском районе у сельхозпредприятия с поля пропало 126 тюков сена. Оказалось, что двое местных жителей решили заработать: они украли рулоны ночью, когда никто не видит, и продали их.

- В дежурную часть обратился начальник службы контроля сельхозпредприятия. Мужчина пояснил, что с поля пропало 126 тюков соломы. Ущерб оценен в 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские нашли воров, ими оказались двое местных жителей в возрасте 29 и 37 лет.

- Подозреваемые ночью вывезли с поля рулоны сена на своих автомобилях с прицепами и сразу же сбыли покупателю. Вырученные от продажи денежные средства мужчины поделили между собой и потратили на собственные нужды. Полицейские изъяли похищенные тюки и вернули потерпевшему, - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, мужчинам за кражу грозит до 5 лет тюрьмы.