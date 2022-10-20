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Общество20 октября 2022 6:53

В новом спортивном комплексе Тимашевска открыты секции для детей и взрослых

Ежедневно учреждение посещает до 200 спортсменов
Никита ВЫСОЦКИЙ
Фото: пресс-службе администрации Тимашевска

Фото: пресс-службе администрации Тимашевска

Новый малобюджетный спортивный комплекс в Тимашевске открыли весной 2022 года. За это время спортивное учреждение показало востребованность среди детского и взрослого населения. Сегодня в нем ведут тренировочные занятия по футболу, баскетболу, гандболу, занимаются боксом.

– Спорт актуален во все времена. Еще до строительства малобюджетного комплекса было понятно, что он будет популярен. Сейчас в нем занимаются не только игровыми видами, но и художественной гимнастикой, цирковой акробатикой, прыжками на батутах. В день учреждение принимает до 200 спортсменов, – рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Глава города также отметил, что для взрослого населения выделено время для свободных тренировок. В спортивном комплексе развита инженерно-бытовая инфраструктура: работают промышленные кондиционеры, вентиляция, имеются раздевалки, туалеты и душевые комнаты. Всего на площади около 1500 квадратных метров располагается три спортивных зала.