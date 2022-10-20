Южная молодёжь показала перспективные IT-стартапы на региональном Демо-дне Сбера

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

В Ростове-на-Дону состоялся региональный Демо-день программ по развитию предпринимательских талантов для школьников и студентов от Сбера. 6 команд из ЮФО и СКФО защитили собственные технологические стартап-проекты перед экспертным советом из представителей Правительства Ростовской области, ведущих вузов и предпринимателей из разных сфер бизнеса.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Миссия молодежных акселераторов Сбера – вырастить поколение технологических предпринимателей, помочь им развить самые важные навыки XXI века и освоить основы предпринимательства. В этом году количество регистраций было в 2,5 раза выше прошлогоднего: заявки подали почти 4200 школьников и студентов. Все представленные на Демо-дне разработки имеют важную практическую ценность и перспективы роста на южном и российском рынках. И поэтому Сбер как социально ответственная компания комплексно помогает каждому из них пройти весь цикл создания собственного бизнеса: от генерации идеи до запуска проекта».

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Экспертный совет определил лучший проект - платформу для поиска перспективных сотрудников и стажировок молодых специалистов POLYGON из Краснодарского края. Этот проект поборется за победу в суперфинале молодежных акселераторов Сбера в Москве.

Также дипломами отмечены участники проектов: Somnia – разработка для контроля сна и полноценного отдыха детей, DocRee – система организации докуменооборота в компаниях, Voice Book – аудиобиблиотека для упрощения обучения аудиалов и дислексиков, OGEgame – мобильная игра для школьников, а также участники проекта «Умный робот».

Помимо молодежных команд на региональном Демо-дне выступили 5 самых сильных проектов региона в области искусственного интеллекта. Они были представлены в рамках реализации Федерального проекта «Искусственный интеллект», Национальным Центром компетенций которого является Сбербанк. Проекты уже получили гранты Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника) и выступали вне конкурса.

Уже открыт новый приём заявок на участие в федеральном акселераторе стартапов для школьников 8–11-х классов, учеников колледжей и техникумов и для студентов, аспирантов, научных сотрудников вузов. Акселераторы помогут подросткам освоить азы технологического предпринимательства и «с нуля» создать собственный бизнес-проект. Участники команд-финалистов получат весомые преференции: поступление без вступительных испытаний в востребованные вузы страны, целевое поступление (обучение за счёт средств вуза), дополнительные баллы к ЕГЭ, а также гранты на развитие проектов. Участие в программе бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, её помогут найти в ходе обучения. Подать заявку можно до 31 октября 2022 года.