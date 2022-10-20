Во время катания девушек на сапах усилился ветер и поднялись волны Фото: Олег УМАРОВ

Двух девушек унесло на сапах в Черное море у берегов Сочи. На помощь туристкам отправились спасатели.

Как оказалось, 26-летняя и 29-летняя отдыхающие приехали на курорт из Ленинградской области. Они решили взять сапы и покататься на них. Туристки наслаждались прогулкой и фотографировались, пока не усилился ветер.

Из-за больших порывов поднялись волны, а доски, на которых стояли девушки, начало уносить от реки Мзымты в сторону порта. К счастью, туристки взяли с собой телефон. Они тут же позвонили в экстренную службу.

- К ним на катере вышли спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО. Они помогли девушкам добраться до берега, медицинская помощь не потребовалась, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ.