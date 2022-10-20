Рисование в пространстве квадрокоптером: орлята учатся видеть красоту на смене «Наука будущего»

Фото детского центра «Орлёнок»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» юные учёные из разных регионов России проходят обучение по программе «Наука будущего». Дети знакомятся с современными профессиями, технологиями и инновациями под руководством преподавателей Московского политехнического университета.

Участниками смены «Наука будущего» стали школьники, которые активно интересуются наукой и уже проявили себя в чемпионатах, олимпиадах, конкурсах, хакатонах инженерно-технического направления и дизайна. Они приехали обменяться опытом и поработать с высококлассными специалистами.

Программа направлена на подготовку подростков к большим вызовам в науке, технологиях, искусстве, культуре. Она поможет ребятам определиться со своим будущим и наметить шаги в получении профильного образования для построения карьеры в научной сфере.

В течение смены для орлят проходят образовательные занятия и мастер-классы по шести направлениям современного технологического мейнстрима: физика, аддитивное производство, робототехника, виртуальная и дополненная реальность, дизайн и полиграфия.

«Быть любознательными и пытливыми, иметь исследовательскую жилку, познавать мир, изучать инновационные направления научной деятельности – программа «Наука Будущего» развивает у ребят нестандартное мышление и расширяет кругозор. В дальнейшем многие из её участников станут студентами престижных технических вузов страны и будут интегрированы в научное сообщество», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Результатом реализации программы станет получение школьниками знаний, навыков и умений по представленным модулям, участие в развитии нового направления проектной деятельности, объединяющего науку и искусство (Science-Art), возможность разработки проектов вместе с преподавателями в проектной, междисциплинарной, политехнической деятельности.

«Главный смысл программы «Наука будущего» заключается в том, что мы раскрываем красоту в науке. Берём привычный уже мейнстрим (робототехника, квадрокоптеры) и добавляем к нему эстетические принципы. Для детей мы предлагаем несколько модулей. Например, мы впервые в этом году реализуем возможность для ребят рисования в пространстве светом с помощью квадрокоптера. Наконец, самый востребованный модуль – это изготовление собственного логотипа и нанесение его на футболки, предоставленные Московским политехническом университетом. Благодаря программе мы воспитываем синтетическое мышление, потому что дети, которые понимают и чувствуют красоту в науке, учатся нестандартно мыслить», – рассказал доцента кафедры «Машины и технология литейного производства» Московского Политеха Илья Вольнов.

Каждый подросток получит сертификат участника программы, а наиболее активным и инициативным участникам вручат грамоты и дипломы. Программа «Наука будущего» продлится до 25 октября. Организаторами смены выступили Московский политехнический университет и Всероссийский детский центр «Орлёнок».