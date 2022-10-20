Часть похищенных денег они потратили на отдыхе в Сочи Фото: пресс-служба УМВД РФ по Томской области

Мать с дочерью прокутили в Сочи похищенный у сироты-инвалида 1 миллион рублей. Женщин заключили под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Томской области.

Так, 57-летняя жительница Томской области работала воспитателем в местном детском доме. Зная, что одна из воспитанниц получает социальную пенсию по инвалидности, она предложила 37-летней дочери похитить деньги.

- Войдя в доверие к подростку, работница детского дома убедила ее проживать с ней после выпуска из центра помощи детям. В июне 2022 года женщина оформила все необходимые документы об организации приемной семьи для инвалидов, - сообщили в пресс-службе УМВД УМВД РФ по Томской области.

После этого беседовать с подростком начала дочь воспитательницы. Она обманула ребенка и оформила у нотариуса доверенность на снятие денег со счета, на который поступала пенсия.

Всего женщины забрали почти 3,8 миллиона рублей. Они погасили кредит на 1,5 миллиона, а почти миллион потратили на отдыхе в Сочи.

На задержанных родственниц завели уголовное дело. На время расследования по решению суда они заключены под стражу.