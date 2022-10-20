За 9 месяцев 2022 года РНКБ подписал сделки по проектному финансированию объектов на сумму около 29 млрд рублей

За 9 месяцев 2022 года 2022 года Банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью около 480 тыс. квадратных метров на сумму 28,8 млрд рублей. В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся ещё 5 проектов общей площадью более 148 тыс. квадратных метров на сумму 12 млрд рублей.

В целом, начиная с 2019 года после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214 банк одобрил и подписал 67 сделок по проектам общей площадью более 1,5 млн квадратных метров на общую сумму более 75 млрд рублей.

- Основная часть этих проектов реализуется на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, что само по себе является большим вкладом в экономику регионов, обеспечивает развитие новой современной инфраструктуры и создание новых рабочих мест, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Напомним, если клиент РНКБ приобретает жилье в ипотеку на первичном рынке, которое строится с использованием проектного финансирования банка, то скидка к его ставке составит 1%. Клиенты банка могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке от 4% в рамках льготной государственной программы "IT-ипотека", от 5% в рамках программы "Семейная ипотека", и от 6% - в рамках программы "Господдержка 2020". Около трети всех ипотечных кредитов в РНКБ с начала 2022 года выданы в рамках льготных госпрограмм со сниженной процентной ставкой. Кроме того, на сегодняшний день ставки по собственным ипотечным программам РНКБ являются одними из самых низких в РФ – от 8%.