На аппаратах ИВЛ остаются два пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 171 новый случай заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 6 детей, самому младшему из которых 11 месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре заболели 53 жителя, в Сочи - 22, в Крымском и Приморско-Ахтарском районах – по 9, в Абинском - 7. По 6 пациентов прибавилось в Новороссийске и Северском муниципалитете, по 4 – в Гулькевичском, Калининском, Тимашевском и Тихорецком, по 3 - в Армавире, Горячем Ключе, Динском, Кавказском, Каневском, Павловском и Славянском районах.

- По 2 положительных результата получено в Анапе, Белоглинском, Кореновском, Красноармейском, Мостовском, Темрюкском, Туапсинском и Усть-Лабинском муниципалитетах, по одному – в Апшеронском, Брюховецком, Ейском, Кущевском, Щербиновском и Геленджике, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два пациента. За сутки от осложнений заболевания скончались два человека.