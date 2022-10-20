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Здоровье20 октября 2022 8:20

На Кубани за сутки выявили 171 новый случай заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту 11 месяцев
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются два пациента Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются два пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 171 новый случай заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 6 детей, самому младшему из которых 11 месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре заболели 53 жителя, в Сочи - 22, в Крымском и Приморско-Ахтарском районах – по 9, в Абинском - 7. По 6 пациентов прибавилось в Новороссийске и Северском муниципалитете, по 4 – в Гулькевичском, Калининском, Тимашевском и Тихорецком, по 3 - в Армавире, Горячем Ключе, Динском, Кавказском, Каневском, Павловском и Славянском районах.

- По 2 положительных результата получено в Анапе, Белоглинском, Кореновском, Красноармейском, Мостовском, Темрюкском, Туапсинском и Усть-Лабинском муниципалитетах, по одному – в Апшеронском, Брюховецком, Ейском, Кущевском, Щербиновском и Геленджике, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два пациента. За сутки от осложнений заболевания скончались два человека.