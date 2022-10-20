Кубань признали лучшей в сфере организации отдыха для детей в ЮФО

Диплом министру труда и соцразвития Кубани Сергею Гаркуше вручил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев. Фото: admkrai.krasnodar.ru

По итогам первого Всероссийского смотра-конкурса в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года Краснодарский край стал лучшим в ЮФО. Жюри оценивало организацию отдыха и оздоровления детей.

- Победителей выбирали на основе анализа данных из официальных информационных ресурсов Минпросвещения и органов исполнительной власти регионов, - сообщили в пресс-службе Краснодарского края.

В Северо-Западном федеральном округе лучшей в сфере организации отдыха стала Ленинградская область. На Дальнем востоке отметили Магаданскую область, в Сибирском округе - Новосибирскую область. На Урале победила Тюменская область, в Приволжье - Ульяновская область, в СКФО - Ставропольский край и в Центральном округе - Тульская область.