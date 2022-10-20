Велофестиваль к 100-летию Адыгеи прошел в Майкопе Фото: комитет по физической культуре и спорту Майкопа

Велофестиваль к 100-летию Адыгеи прошел в Майкопе. Об этом сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Поучаствовать в мероприятии решили почти 100 детей и подростков. 15 октября они приехали в горпарк Майкопа, где стартовал велофестиваль. Для ребят подготовили две трассы - одну на аллее для детей младшего возраста, а вторую на пересеченной местности для участников от 8 лет и старше.

После прохождения полосы ребят наградили дипломами и призами. Кроме заезда, для участников и зрителей подготовили мастер-классы, выступления и встречи с ведущими спортсменами и тренерами Адыгеи по велоспорту.

- Многие ребята смогли больше узнать о велоспорте и развитии спортивного направления в регионе. Пообщались с нашими титулованными спортсменами. Некоторые даже записались в секцию. Сегодня очень важно дать возможность детям выбирать - определиться с родом деятельности, попробовать свои возможности, посмотреть наглядно, - отметил председатель Федерации велоспорта Адыгеи Анатолий Лелюк.