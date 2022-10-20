Оформить сертификат электронной подписи можно в Удостоверяющем центре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты Кадастровой палаты Кубани рассказали о том, как оформить сертификат электронной подписи. Она позволяет подготовить нужные документы в короткий срок.

Так, не выходя из дома можно подписать официальные бумаги, а также зарегистрировать права собственности на недвижимость, поставить автомобиль на учет в ГИБДД, узнать о штрафах, оформить анкету для получения загранпаспорта, получить ИНН, подать налоговую декларацию или заявление для поступления в вуз.

Получить сертификат квалифицированной подписи можно в Удостоверяющем центре Кадастровой палаты по Краснодарскому краю. Для того необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, загрузить сканы документов, оплатить услугу одним из представленных на сайте способов, посетить офис центра для прохождения процедуры удостоверения личности.

После этого сертификат можно скачать в личном кабинете на сайте центра или получить в офисе в виде пары ключей, записанных на носитель ключевой информации-токен.

- Получение сертификата ключа проверки квалифицированной электронной подписи в Удостоверяющем центре Кадастровой палаты по краю имеет ряд преимуществ, - отмечает директор краевой Кадастровой палаты Иван Сулим. - Центр включен в список доверенных информационных систем Росреестра и Рособрнадзора, электронных паспортов транспортных средств, Единого Федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц. Выдаваемые сертификаты электронных подписей можно использовать при работе на порталах Росреестра, Госуслуг, ФНС России и многих других ресурсах.

Уточняется, что с 1 января 2022 года удостоверяющий центр оказывает услуги только для физических лиц, в том числе арбитражных управляющих, нотариусов, кадастровых инженеров, индивидуальных предпринимателей.

Узнать более подробную информацию о сертификатах электронной подписи можно по телефону 8-861-992-13-02 (доб. 2222) или электронной почте - uc_request_23@23.kadastr.ru.