Активные продажи ожидают в ноябре Фото: Иван ВИСЛОВ

Туроператоры России ожидают повышение спроса на поездки в Сочи в преддверии горнолыжного сезона. Компании уже расширили ассортимент предложений на направлении, сообщили РИА «Новости» представители отрасли.

Уточняется, что уже стартовали продажи и на новогодние даты. Востребованность направления растет, а активной покупки туров компании ждут в ноябре.

Как отмечают туроператоры, спрос на отдых в Сочи всегда сохраняется на высоком уровне. А программы полетов на курорт в зимнее время предложены из каждого крупного города страны.

- В зимнем сезоне будем отправлять туристов в Сочи на гарантированных блоках мест. Вылеты есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Уфы. Спрос пока раскачивается, - уточнили представители одного из туроператоров.