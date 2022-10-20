Четыре школы на 5 тысяч мест построят в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Четыре школы на 5 тысяч мест построят в Краснодаре. Новые учреждения появятся в районе поселка Российского, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время работы идут по улице Тверской и в районе улицы Батуринской. Здесь строят школы на 1500 и 1550 мест соответственно. Первое учреждение будет готово уже в 2023 году, а второе – в 2024-м.

Новая школа на 1550 мест появится и в районе улицы Восточно-Кругликовской. А учреждение № 93 по улице 1 Мая планируют расширить учебным блоком на 400 учеников. Уточняется, что проекты школ получат заключение госэкспертизы в 2023 году. А достроить учреждения планируют уже в 2024 году.

- Благодаря строительству новых соцобъектов отпадет необходимость в подвозе учеников к школам № 11, 62 и 66. Это еще одна территория, где в скором времени дети смогут ходить на уроки в учреждения, находящиеся в шаговой доступности, - отметил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.