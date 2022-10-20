РНКБ запускает масштабную экологическую акцию по очистке природных территорий в рамках проекта «Энергия Юга»

Фото предоставлено пресс-службой банка РНКБ

Команда банка РНКБ организует масштабную волонтёрскую экологическую акцию по очистке особо охраняемых природных территорий Юга России в рамках социально-образовательного проекта «Энергия Юга». Экологическая акция стартует 22 октября в 11:00 одновременно в трех городах – Симферополе, Севастополе и Краснодаре.

В мероприятии примут участие сотрудники банка РНКБ и волонтеры, а также к ним могут присоединиться все желающие. Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на сайте. Самые активные участники получат от банка РНКБ эксклюзивные экоподарки.

Главной целью акции является формирование и развитие бережного отношения к природе, а также поддержание экологического баланса южных регионов России.

Экология является одним из основных направлений проекта "Энергия Юга", организованного банком РНКБ этой осенью.

Адреса точек сбора участников акции:

- Симферополь - дендрарий им. М. В. Печенкина, зона парковки Дворца детского и юношеского творчества, ул. Киевская, 52;

- Севастополь - бухта Круглая, набережная Андрея Первозванного, 13;

- Краснодар - Пашковские плавни, зона парковки Краснодарского академического театра Драмы, ул. Красноармейская , д.110.