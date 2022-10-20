Перевести деньги можно с помощью QR-кода Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани открыли счет для пожертвований участникам СВО. Сбор средств организовали в рамках акции «Своих не бросаем». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Перевести деньги можно при сканировании специального QR-кода в приложении любого банка. Для этого нужно навести камеру телефона на картинку и ввести сумму в появившемся окне.

QR-код для перевода средств

Сделать пожертвование можно и по гиперссылке в «Сбербанк Онлайн». Необходимо войти в личный кабинет и также указать сумму в появившемся окне.

На переведенные деньги закупят необходимые вещи и напрямую привезут их в зону СВО.

- Счет позволит аккумулировать все средства. Помощь смогут оказывать не только предприятия, как это сейчас происходит, но и простые жители. На собранные средства мы сможем оказать помощь мобилизованным и добровольцам, их семьям, а также раненым и родственникам погибших, - отметил вице-губернатор Кубани Александр Власов.