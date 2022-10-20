Погода на курорте ухудшится 20 и 21 октября Фото: Виктор КЛЮШКИН

В море в районе Сочи могут сформироваться смерчи. На курорте объявлено штормовое предупреждение по непогоде.

- В течение суток 20 октября, а также ночью и утром 21 октября на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На курорте также прогнозируют сильные дожди и шквалистый ветер. Его порывы местами могут достигать 15-17 метров в секунду.

Как уточнили в администрации Сочи, все службы работают в усиленном режиме под контролем городского оперативного штаба.

- Населению рекомендовано принять необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями, - отметили в пресс-службе мэрии.

При возникновении ЧС жителям и гостям города необходимо обращаться по номерам 010 и 112.