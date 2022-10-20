Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

Двоим жителям Краснодара дали по 7,5 года колонии за разбойное нападение и ограбление. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в июле 2019 года. Тогда Илья Гаркун и Игорь Ермаченко вместе с еще двумя людьми, которых разыскивают, приехали к многоэтажке по улице Ставропольской. Они припарковались около подъезда и стали ждать потерпевшего.

Когда мужчина проходил рядом с машиной, Гаркун и Ермаченко пошли за ним в подъезд где напали на него с отверткой и затолкали мужчину в квартиру. Гаркун удерживал сестру потерпевшего и ее дочь на кухне. Тем временем Ермаченко требовал у мужчины отдать 300 тысяч рублей. На отказ он ударил его отверткой в левое бедро и забрал телефон.

Находившийся на кухне Гаркун забрал мобильник девушки. В это время в квартиру уже поднялись двое сообщников мужчин. Они осмотрели жилье и украли флакон духов и серебряные серьги, после чего ушли.

На заседании Гаркун и Ермаченко признали вину частично. Суд назначил им по 7 лет и 6 месяцев лишения свободы - отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

- Осужденные подали апелляционную жалобу, однако суд вышестоящей инстанции оставил приговор без изменений, а жалобу - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.