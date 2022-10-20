В «Орлёнке» проходит «Всероссийский слёт юных инспекторов движения»

Фото: детский центр "Орленок"

На «Всероссийский слёт инспекторов движения» прибыли около 150 школьников из 36 регионов России. Они обмениваются опытом, создают проекты, направленные на пропаганду Правил дорожного движения и участвуют в конкурсе на звание лучшей команды.

Всероссийский слёт инспекторов движения объединил около 150 школьников в составе 38 команд из 36 регионов России. Это активные участники профильных отрядов, призёры региональных мероприятий, направленных на популяризацию культуры поведения на дорогах.

Смена носит теоретическую и практическую направленность: орлята обмениваются опытом, соревнуются командами в фигурном вождении на велосипедах, демонстрируют навыки оказания первой доврачебной помощи, а также презентуют творческие номера. В частности, дети создали социальный видеоролик, посвящённый предстоящему юбилею ЮИД.

Фото: детский центр "Орленок"

«Каждое седьмое ДТП в России происходит с участием детей. Только в прошлом году на дорогах погибли 554 ребёнка, получили ранения 17 289 детей. При этом специалисты доказывают, что несовершеннолетние реже попадают в ДТП по собственной неосторожности. Снижение этого показателя – следствие того, что обучению правилам безопасного поведения на дорогах уделяется самое пристальное внимание и движение юных инспекторов играет в этом вопросе важнейшую роль. Его участники популяризируют культуру поведения на дорогах в среде своих сверстников и родителей, являясь поколением ответственных пешеходов и в будущем законопослушных водителей», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В ходе смены юные инспекторы создали макеты безопасных городов будущего, придумали новые дорожные знаки, прокачали своё умение логически мыслить в специальных играх и квестах.

В завершении слёта каждый подросток получит сертификат участника программы, а наиболее активные – грамоты и дипломы.

Организаторами программы выступили Министерство просвещения Российской Федерации, Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей, Всероссийский детский центр «Орлёнок» при поддержке Госавтоинспекции России.