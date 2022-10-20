В очереди на переправу стоят 1138 грузовиков Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 1,1 тысячи грузовиков стоят в очереди на Керченской паромной переправе. Количество ожидающих машин увеличилось, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Рост очереди связан с количеством работающих паромов. Два из них отправили на техническое облуживание.

Кроме того, судоходство в проливе могут временно приостановить. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в районе Керчи.

- Водителям рекомендуют учитывать это при планировании поездки и доставки груза. И без острой необходимости компании просят воздержаться от поездок в сторону моста, - отметили в региональном оперштабе.

Всего сейчас ожидают очереди 1138 грузовиков. Они находятся на перехватывающих парковках в Темрюкском, Славянском, Красноармейском и Крымском районах. Водителей обеспечивают здесь горячим питанием и водой, также работают пункты обогрева.

Напомним, пятый паром присоединился к четырем уже действующим 20 октября. Судно отправилось в первый рейс в 05:35.