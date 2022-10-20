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Общество20 октября 2022 11:56

Минобра Кубани не требует отказа родителей от WhatsApp

В ведомстве прокомментировали инициативу отказаться от родительских чатов в мессенджерах
Ева МУР
Школьникам и их родителям не запрещают общаться в месссенджере

Школьникам и их родителям не запрещают общаться в месссенджере

Минобразования Кубани не будет требовать отказа родителей от школьных чатов в WhatsApp. С инициативой не использовать иностранный мессенджер для организации учебного процесса выступало Минпросвещения РФ.

- Мессенджер WhatsApp при организации учебного процесса в школах не используется, но и никто не требует отказываться от него для личного пользования, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в школах Новороссийска в родительских чатах ввели этические правила общения. Для контроля за этим в чаты добавили завучей.