Минобра Кубани не требует отказа родителей от WhatsApp

Школьникам и их родителям не запрещают общаться в месссенджере

Минобразования Кубани не будет требовать отказа родителей от школьных чатов в WhatsApp. С инициативой не использовать иностранный мессенджер для организации учебного процесса выступало Минпросвещения РФ.

- Мессенджер WhatsApp при организации учебного процесса в школах не используется, но и никто не требует отказываться от него для личного пользования, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в школах Новороссийска в родительских чатах ввели этические правила общения. Для контроля за этим в чаты добавили завучей.