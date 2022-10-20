Школу и детский сад построят в районе улицы Россинского Фото: «Яндекс.Карты»

Школу и детский сад построят в районе улицы Россинского в Краснодаре. На 45-м заседании городской думы перераспределили средства для ускорения начала конкурса на поиск подрядчика.

Новую школу на 1875 мест возведут по улице Командорской. В учреждении разместят 75 классов.

А детский сад на 350 мест планируют построить по улице Лоцманской. В трехэтажном здании подготовят пищеблок, прачечную, медкабинет, группы и помещение для инженерного оборудования.

- Собственные доходы города в 2023 году увеличены на 864 миллиона рублей, а в 2024 году - на 1 миллиард 596 миллионов рублей. Эти средства направят на заключение контрактов по строительству соцобъектов в районе ул. им. Кирилла Россинского. В дальнейшем эти средства нам будут возмещены из краевого бюджета, - рассказал директор департамента финансов Александр Чулков.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре построят четыре школы на 5 тысяч мест. Новые учреждения появятся в районе поселка Российского.