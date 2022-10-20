В гостиничном комплексе «Волна» завершился очередной этап реконструкции

Фото предоставлено пресс-службой строительной компании

В пансионате «Волна» продолжается масштабная реновация старого здания. Один из этапов - обновление фасада главного корпуса.

В настоящий момент завершился процесс остекления. Для главного корпуса были выбраны окна с самым высоким уровнем шумоизоляции, что соответствует требованиям для пятизвездочного отеля.

Что касается финальной отделки самого фасада, то здесь был выбран уникальный по своим характеристикам стеклофибробетон. Во-первых, материал по прочности не уступает натуральному камню. При этом современные технологии позволяют придать ему любую желаемую форму. Во-вторых, на протяжении десятков лет он не потеряет свою внешнюю привлекательность.

Фото предоставлено пресс-службой строительной компании

- Современные архитектурные решения позволяют возводить здания, чей внешний облик будет актуален на годы вперёд. Специалисты называют это вневременным дизайном, который не только подчеркнёт статус объекта, но и выгодно впишется в городскую среду. Именно поэтому так тщательно и выбираются материалы, - рассказал руководитель группы компаний AR GROUP Айк Зебелян.

- Создавая архитектурные решения наших проектов, мы понимаем, что формируем облик города на десятки лет вперед. Поэтому внешний вид новых зданий должен способствовать развитию региона и созданию комфортной жилой среды для всех. На этапе проектирования мы привлекаем лучшие архитектурные бюро и сами непосредственно участвуем в реализации проектных решений. Так, мы уверены, что будущий клиент получит лучший продукт на рынке, - отметила генеральный директор Nedvex Юлия Галимова.

Также стоит отметить, что блоки для фасада были изготовлены по индивидуальному заказу. Работа на заводе велась круглосуточно, чтобы все этапы были завершены в срок.

Реконструкция комплекса «Волна» является совместным проектом Nedvex и AR GROUP. Сроки полной реализации запланированы на будущий год.